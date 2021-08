Dzeko-Inter ancora in attesa, le motivazioni dello stallo

Edin Dzeko non è ancora ufficialmente un giocatore dell’Inter. L’attaccante bosniaco deve sistemare alcuni dettagli economici che ancora lo legano alla Roma prima di poter firmare il contratto coi nerazzurri.

Edin Dzeko è chiamato a raccogliere la pesante eredità di Romelu Lukaku all’Inter, ma l’attaccante bosniaco non è ancora ufficialmente un giocatore nerazzurro. Nonostante le visite mediche già svolte a Milano, non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale e il giocatore non si è ancora potuto unire al gruppo a disposizione di Simone Inzaghi. Bisognerà aspettare ancora, secondo quanto raccolto da Inter-News.it le ragioni dello stallo sarebbero economiche tra il giocatore e la Roma. Ci sarebbero ancora delle situazioni economiche da risolvere tra Dzeko e la Roma. Non filtra preoccupazione, ma bisognerà attendere ancora per poter vedere ad Appiano Gentile il giocatore destinato a indossare la maglia numero 9 dei Campioni d’Italia.