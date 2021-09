Dzeko, il tecnico che lo ha lanciato: «Lui top player, Inter squadra giusta»

Inter, club giusto per Edin Dzeko, ne è sicuro Amar Osim, alleantore che per primo puntò su Dzeko allo Zeljeznicar. Di seguito l’intervista del tecnico rilasciata su “TuttoSport”.

PREDESTINATO – Dzeko un predestinato sin dall’età di 11 anni, ne parla Amar Osim, il suo primo allenatore allo Zeljeznicar: «La prima volta che vidi Edin aveva soltanto 11 anni. Tutti già parlavano di una promessa che segnava gol a raffica. Anni più tardi, appena venni nominato tecnico della prima squadra, Dzeko firmò il suo primo contratto da professionista. Noi avevamo la squadra migliore in Bosnia, lui faceva la differenza: nelle giovanili avrà realizzato qualcosa come 40-50 gol a stagione. In Bosnia non è facile che qualcuno potesse esplodere in un contesto simile. Edin era disciplinato, serio, ha sempre creduto di poter lavorare per diventare una star».

ALL’INTER – Dzeko ora è pronto per la sua nuova esperienza all’Inter, dopo gli anni in giallorosso: «Ha scelto il club giusto. Era difficile trionfare con la Roma, che resta una grande società, ma che ha conquistato pochissimo negli ultimi 50 anni. Diciamo la verità, a volte si aveva la sensazione che l’unico che potesse fare qualcosa per la squadra fosse proprio Dzeko. All’Inter sostituisce Lukaku: lui butta palla in avanti, corre e segna. Dzeko è capace di creare spazio e dialogare con i compagni, con Correa e Lautaro Martinez può fare bene».

Fonte: TuttoSport – Simone Togna