Dzeko guida la classifica dei marcatori over 34: sette gol 12 partite

Dzeko è in testa insieme a Suarez e Vardy nella curiosa ma prestigiosa classifica dei marcatori over 34 di questa stagione. Il giocatore dell’Inter ha siglato sette reti in 12 partite

IN TESTA − L’inizio di stagione di Edin Dzeko con la maglia dell’Inter è stato molto positivo. Al momento, sono sette le reti messe a referto dall’attaccante bosniaco in appena 12 incontri. Come riporta il sito Transfermarkt, Dzeko è davanti a gente del calibro di Cristiano Ronaldo (quattro gol in nove partite) e Olivier Giroud del Milan (quattro in sette gare). Precedono l’ex Roma anche Pedro (quattro gol in 12 incontri), Iago Aspas del Celta Vigo (cinque reti in 13 partite), Domenico Criscito del Genoa (cinque gol in 12 gare), Radamel Falcao (cinque marcature in otto partite) e Dimitri Payet del Marsiglia (sei gol in 10 gare). Condividono lo stesso numero di reti dell’attaccante dell’Inter, Jamie Vardy del Leicester (sette gol in 11 incontri) e Luis Suarez dell’Atletico Madrid (sette gol in 12 partite).