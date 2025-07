Dzeko: «A Firenze mai come turista! Felice del ritorno in Italia»

Edin Dzeko, direttamente al canale ufficiale della Fiorentina, ha commentato il suo ritorno in Italia. Queste le parole al miele per i Viola dell’attaccante ex Inter.

RITORNO – Dopo l’annuncio ufficiale, sono arrivate anche le prime dichiarazioni di Edin Dzeko da nuovo attaccante della Fiorentina. Intervistato dai canali ufficiali del club, il bomber bosniaco ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura in Serie A: «Sono davvero felice di essere tornato in Italia e di far parte di questa società. Quando ho visto il Viola Park mi sono sentito ancora più convinto della mia scelta: è un centro sportivo fantastico, dove vorrei stare tutti i giorni. Sono pieno di energia per iniziare questa nuova stagione. Ho parlato con il Presidente, l’ho ringraziato e fatto i complimenti per quanto costruito, sia con il centro sportivo che con la squadra, che negli ultimi anni ha fatto grandi progressi. Non sono mai stato a Firenze per turismo, solo per giocarci contro: ora sarà bello scoprirla davvero, anche insieme alla mia famiglia, che è entusiasta di essere qui».