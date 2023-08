Dzeko: «Col Fenerbahce ho parlato 2 anni fa! Istanbul? Già casa»

Dzeko, ex Inter, parla dei primi contatti col club turco già avvenuti prima di arrivare in nerazzurro. Poi si esprime su Istanbul. Le sue parole a Milliyet

MOTIVAZIONI − Dzeko rivela l’interesse del Fenerbahce già dai tempi dell’Inter: «Solo il Fenerbahce mi voleva in Turchia. Due anni fa, anche il Beşiktaş aveva un interesse. Abbiamo parlato con la dirigenza del Fenerbahce 2 anni fa. Non dovrebbe essere possibile per una squadra come il Fenerbahce non essere campione per 9 anni. Questa è stata una grande motivazione e una sfida per me venire qui».

CASA − Così Dzeko su Istanbul: «Ho vissuto a Milano per 2 anni. Siamo appena venuti a Istanbul, ma ci è piaciuto molto. Quindi posso dire entrambe le cose. Mi sento già a casa. Non molto diverso dalla mia vita a Milano o a Roma. Fa parte del nostro lavoro. Devi abituarti velocemente».