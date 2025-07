Dzeko: «Felice di tornare in Italia! Fiorentina vista solo da avversari»

Dzeko è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina, nel presentarsi ai suoi nuovi tifosi si è detto estremamente felice di essere tornato in Italia dopo l’ultima esperienza all’Inter.

RITORNO – Edin Dzeko dopo l’esperienza all’Inter e in Turchia, si presenta come nuovo giocatore della Fiorentina: «Sono molto felice di tornare in Italia e in un club come la Fiorentina. Vedendo anche questo bellissimo centro sportivo sono ancora felice per la scelta, non vedo l’ora di iniziare. Le prime sensazioni sono bellissime, non vedo l’ora di iniziare perché ancora sono tanto carico per questa nuova stagione. Ho sentito il presidente Commisso, gli ho fatto i complimenti per questo centro sportivo. La Fiorentina sta facendo sempre meglio di stagione dopo stagione, speriamo di fare un altro step avanti in questa stagione. A Firenze non sono mai venuto da turista, l’ho vista solo da giocatore avversario. La mia famiglia è molto felice di tornare in Italia».