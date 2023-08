Dzeko fa rimpiangere l’Inter: subito doppietta in 20′ con il Fenerbahce!

Dzeko in campo in contemporanea con l’Inter: mentre la squadra nerazzurra fa fatica a segnare nell’ultima amichevole prima dell’inizio della Serie A, il bosniaco si presenta subito con una doppietta.

SUBITO IN GOL – Edin Dzeko al termine della passata stagione ha lasciato l’Inter per trasferirsi in Turchia, precisamente al Fenerbahce. Proprio con la sua nuova squadra si è subito presentato con una doppietta realizzata in diciotto minuti, mentre l’Inter è in campo in contemporanea contro l’Egnatia, terza in Albania nella passata stagione. Nel frattempo, la dirigenza sta ancora lavorando per trovare il sostituto del bosniaco, e Marko Arnautovic potrebbe essere la “soluzione”.