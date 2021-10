Dzeko e Lautaro Martinez non sbagliano un colpo: anche merito di Inzaghi – CdS

Nella partenza lampo di Dzeko, secondo il Corriere dello Sport, c’è lo zampino di Inzaghi. Edin come Lautaro, non sbagliano nessun colpo: nessuna coppia come loro in Serie A.

NESSUNO COME LORO – Dzeko non sbaglia un colpo, già a quota 6 gol in questo campionato, oltre ad aver eguagliato il record di Ronaldo (vedi articolo), è a -1 dai gol totali realizzati in Serie A l’anno scorso con la Roma. C’è tanto merito di Simone Inzaghi nella partenza lampo di Dzeko, il tecnico piacentino lo ha fortemente voluto sin dal primo momento. Come lui anche Lautaro Martinez: il rigore di Reggio Emilia è stata la sua quinta rete in sei turni, è il miglior inizio da quando è in Italia. E in Serie A nessuna coppia ha segnato più di loro.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti