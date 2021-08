Dzeko day, dopo le visite al Coni subito in allenamento con l’Inter

Dzeko sta per chiudere le sue tappe di visite di rito. Dopo aver ottenuto anche l’idoneità al Coni, il giocatore si recherà ad Appiano Gentile per iniziare gli allenamenti con l’Inter

SUBITO AL LAVORO − Il primo attaccante per sostituire Romelu Lukaku ha fatto tappa a Milano, si tratta di Edin Dzeko. L’ex giocatore della Roma arriva all’Inter firmando un contratto biennale fino al 30 giugno 2023. Dopo l’arrivo a Linate e le visite mediche all’Humanitas, il giocatore si è diretto al Coni (vedi video). Come riporta il nostro inviato sul posto di Inter-News.it, Roberto Balestracci, il bosniaco è dentro già da un’ora e subito dopo si recherà ad Appiano Gentile per iniziare ad allenarsi con la nuova squadra.