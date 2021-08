Dzeko con l’Inter punta a vincere il terzo campionato in tre nazioni diverse – TS

Dzeko punta a vincere il terzo titolo della sua carriera e nel terzo campionato, quello italiano. L’Inter dal canto suo difenderà il tricolore fino all’ultimo.

TERZO TITOLO – L’Inter lotterà per difendere fino all’ultimo il campionato, ma se poi sarà una squadra vincente lo dirà il tempo. Edin Dzeko però ha già un obiettivo in testa, soprattutto dopo le ultime sei stagioni disputate a Roma dove ha conquistato al massimo un secondo posto. Il bosniaco vuole vincere il terzo campionato ed entrare nell’elite di giocatori che sono riusciti a conquistare almeno un titolo per tre dei cinque top campionati. Ci riuscì già con il Wolfsburg, nell’impresa della stagione 2008-09, ma anche con il Manchester City nella stagione 2011-2012, dopo 44 anni di attesa.

Fonte: TuttoSport.