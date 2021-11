Dzeko candidato per il premio “Player of The Week” della quinta giornata

Dzeko grazie alla doppietta che ha deciso la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk, l’attaccante nerazzurro è stato inserito tra i candidati per il premio “Player of the Week” della quinta giornata di UEFA Champions League.

CANDIDATO – Dzeko on la sua doppietta realizzata contro lo Shakhtar Donetsk ha deciso la vittoria dell’Inter, a quota 10 punti nel gruppo D e vola dritto agli ottavi di finale di Champions League con un tunro di anticipo. Protagonista della terza vittoria consecutiva, Dzeko è stato candidato al premio “Player of the Week” della quinta giornata della competizione. Insieme a lui anche Forsberg (Lipsia), Pedro Gonçalves (Sporting Lisbona), Haller (Ajax).