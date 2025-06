Dzeko avversario dell’Inter? Una squadra vuole riportarlo in Serie A

Edin Dzeko, dopo aver chiuso la sua esperienza all’Inter nell’estate del 2023, si è trasferito al Fenerbahce. L’attaccante bosniaco piace ad un club di Serie A, che potrebbe riportarlo in Italia.

PRETENDENTE – Edin Dzeko, alla veneranda età di 39 anni, continua ad avere appeal in giro per l’Europa e soprattutto in Italia. L’ex attaccante dell’Inter e della Roma, riferisce l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, piace al Bologna. La società felsinea, che ha vinto l’ultima edizione della Coppa Italia qualificandosi quindi sia per la final four di Supercoppa italiana che per l’Europa League, ha messo nel mirino l’attaccante bosniaco. Dzeko ha giocato due stagioni all’Inter: la 2021-22, la prima di Simone Inzaghi, e la 2022-23, ossia quella conclusasi con la finale di Champions League persa a Istanbul contro il Manchester City per 1-0. Poi l’addio in estate per vestire la maglia del Fenerbahce.

MESTIERE DEL GOL – Dzeko nel biennio in Turchia con la maglia del Fenerbahce non è riuscito ad alzare alcun trofeo, ma ha segnato parecchi gol. Quest’anno, ha messo a referto 21 gol in 58 partite, che si sommano ai 25 della scorsa stagione. Insomma, il Cigno di Sarajevo non si è dimenticato per niente come si fa gol. Il Bologna lo sta sondando. Inter e Bologna giocheranno contro in campionato prima il 3 gennaio nel girone di andata e poi all’ultima giornata (qui il calendario completo).