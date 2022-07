Dzeko anticipa i tempi e sorprende tutti: è già ad Appiano Gentile! – Sky

L’Inter ha cominciato il ritiro ad Appiano Gentile e domani disputerà la prima amichevole contro il Lugano. Intanto però c’è una piccola sorpresa: Edin Dzeko è già tornato.

RITORNO – L’Inter suda agli ordini di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile. La squadra domani andrà a Lugano per il primo test match dell’estate. Intanto però ad Appiano c’è stata una piccola sorpresa. Come scritto da Matteo Barzaghi di Sky Sport, Dzeko è già arrivato al centro di ritiro dell’Inter con la società che invece attendeva l’attaccante il prossimo mercoledì. Dunque un rientro anticipato per mettersi subito a disposizione e sudarsi il posto da titolare con la Lu-La.

Fonte: Twitter Matteo Barzaghi