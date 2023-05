Dybala e Wijnaldum ancora a parte! Le sensazioni verso Roma-Inter – SM

Continua l’emergenza infortuni della Roma. Secondo quanto riferito da SportMediaset anche oggi Dybala e Wijnaldum si sono allenati a parte. Le sensazioni verso la sfida con l’Inter

EMERGENZA – Non accenna a placarsi l’emergenza infortuni in casa Roma. Quest’oggi i giallorossi si sono allenati a Trigoria in vista della sfida col Monza di mercoledì, a cui seguirà il big-match contro l’Inter di sabato. In gruppo, secondo SportMediaset, non erano presenti gli acciaccati Paulo Dybala e Georgino Wijnaldum: le condizioni di entrambi verranno valutate nei prossimi giorni. Mourinho potrebbe decidere di non convocare l’argentino per la trasferta col Monza e preservarlo in vista del match con l’Inter di sabato. Il centrocampista olandese, invece, dovrebbe recuperare per l’andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Fonte: Sportmediaset.it