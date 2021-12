Dybala: «Vogliamo vincerle tutte per avvicinarci a quelle davanti!»

Dybala ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto dalla Juventus contro il Genoa (vedi articolo). L’attaccante argentino fissa i prossimi obiettivi dei bianconeri.

DICEMBRE – Paulo Dybala vuole il filotto di vittorie della Juventus prima della fine dell’anno per ridurre la distanza dalle prime in classifica in Serie A: «Sappiamo quello che dobbiamo fare, cercare di continuare su questa strada. Vincere e arrivare all’ultima partita di dicembre con tutte le vittorie possibili, per avvicinarci a quelle che stanno più avanti».