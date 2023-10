Dybala recupera per Inter-Roma? Le sensazioni prima del Monza

Dybala per l’infortunio di Cagliari non è a disposizione per Roma-Monza, che inizierà alle 12.30, con l’Inter fra sette giorni. Nel prepartita del match dell’Olimpico arrivano aggiornamenti sulle condizioni dell’argentino: le dà Mangiante a Sky Sport.

CE LA FA O NO? – Angelo Mangiante è già sicuro dell’attacco della Roma fra sette giorni: «La coppia Romelu Lukaku e Andrea Belotti continuerà per tutta la settimana, giovedì con lo Slavia Praga e poi l’Inter. José Mourinho ha dato una notizia ieri in conferenza stampa, non credo sia pretattica: Paulo Dybala non tornerà per tutta la settimana ad allenarsi con la squadra. Questo significa che non sarà pronto per la grande sfida del Meazza. Belotti in questo momento fa comodo a Mourinho, perché si è abbinato bene con Lukaku e ha fatto cinque gol. Così trova quell’equilibrio di cui ha bisogno, l’alternativa è Sardar Azmoun che è attorno all’80-90%: quasi in perfette condizioni».