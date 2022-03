Dybala, questa mattina primo allenamento con la Juventus dopo la rottura

L’Inter si prepara ad Appiano Gentile in vista della prossima sfida di Serie A contro la Juventus del 3 aprile. I bianconeri, dopo la rottura della settimana scorsa, ritrovano Paulo Dybala alla Continassa. Ecco le ultime sull’argentino.

ALLENAMENTO – Dopo la rottura definitiva con la Juventus con l’addio certo a giugno, Paulo Dybala è tornato ad allenarsi per la prima volta alla Continassa con i bianconeri. A riportarlo è Juventusnews24 che racconta come il calciatore abbia avuto anche il primo faccia a faccia con Massimiliano Allegri dopo l’addio sicuro a fine stagione. Dybala ora capirà quale sarà il suo impiego da qui alla fine e come si porranno i bianconeri rispetto alla Joya. Ieri Dybala è stato ascoltato dalla Procura di Torino per l’indagine sulla Juventus.

Fonte: Juventusnews24