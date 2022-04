Dybala, prove di Inter? Tra Campo, mercato e… Marotta

Per Paulo Dybala Juventus-Inter di domani sera non sarà una partita normale. Le voci che si rincorrono su un suo possibile passaggio in nerazzurro sono insistenti. Specialmente alla luce della stima che Marotta nutre verso di lui.

TRA CAMPO E MERCATO – Paulo Dybala sarà in campo in Juventus-Inter? Questa è una delle domande legate alla formazione di Massimiliano Allegri per domani sera. Sebbene il tecnico abbia confermato la sua presenza (vedi articolo), l’argentino è ormai stato scaricato dalla sua squadra, dopo l’annuncio ufficiale della volontà di non rinnovare il suo contratto. Da qui, per Dybala si aprono molte strade e possibilità. Compresa quella che potrebbe portarlo all’Inter, vista la nota stima di Beppe Marotta nei suoi confronti già dai tempi in cui fu proprio lui a portarlo in bianconero. Un’occasione d’oro a parametro zero, ma difficile viste le condizioni.

PARTITA NON BANALE – In ogni caso quella di domani sera contro l’Inter non sarà una partita banale per Dybala. Non solo per le voci sul futuro, ma anche per il fatto che si tratta dell’ultima volta in cui affronterà i nerazzurri con la maglia della Juventus. La quindicesima volta, nel dettaglio. Perché per Dybala le sfide contro l’Inter in maglia bianconera sono state 14 fin qui, con 4 gol segnati tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Un giocatore sempre pericoloso e da tenere sott’occhio da parte dei nerazzurri. In attesa di scoprire quello che sarà il suo futuro. Magari proprio dall’altra parte della barricata. E quale occasione migliore se non quella di domani per effettuare il primo passo?