Dybala, oltre un mese di stop: salta sicuramente la sfida con l’Inter – CdS

Dybala, come specificato questa mattina dal Corriere dello Sport, ci si aspettava una convocazione già contro la Roma, ma i tempi per l’argentino si allungano. Salterà certamente la sfida contro l’Inter.

INFORTUNIO – Dybala lavora per accorciare i tempi di recupero, ci si aspettava una convocazione già contro la Roma ma l’argentino dovrà stare fermo ai box ancora per diverso tempo. L’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, che nell’immediato aveva fatto uscire dal campo in lacrime l’argentino, evidentemente era un problema più serio rispetto il previsto. Un rallentamento, come succede di norma con gli infortuni muscolari. La Juventus però dal canto suo non vuole correre minimamente nessun rischio, ecco perché stando alle tempistiche riportate dal quotidiano romano, sarà costretto a saltare la sfida di UEFA Champions League contro lo Zenit in programma mercoledì, e lo scontro con l’Inter a San Siro domenica prossima.

Fonte: Corriere dello Sport – F. Bon.