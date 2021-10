Dybala-Morata, recupero dall’infortunio procede. Obiettivo Inter-Juventus

Inter-Juventus andrà in scena sabato 24 ottobre alle 20:45. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Paulo Dybala ed Alvaro Morata, fermi per infortunio, dovrebbero recuperare in tempo per la sfida di San Siro

RIENTRO – Massimiliano Allegri può sorridere. Il tecnico della Juventus, infatti, dovrebbe recuperare alcuni pezzi pregiati della rosa al rientro dalla sosta per le Nazionali. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il recupero di Paulo Dybala, fermo per un problema alla coscia, procede bene. L’argentino dovrebbe tornare in campo nel match che i bianconeri giocheranno al rientro dalla sosta, contro la Roma. Anche Morata è in fase di recupero: lo spagnolo l’obiettivo è tornare a disposizione di Allegri per la trasferta di San Siro contro l’Inter.