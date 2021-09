Dybala e Morata KO, arriva il referto della Juventus. Saltano l’Inter?

Tegola in casa Juventus con Dybala e Morata out per infortunio. I due attaccanti titolari salteranno le gare contro Chelsea e Torino e ritorneranno dopo la sosta. Attenzione però ai tempi di recupero differenti con un occhio alla sfida contro l’Inter il 24 ottobre

COMUNICATO − “Gli accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato: per Alvaro Morata una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per Paulo Dybala una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Entrambi rientreranno a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle nazionali”.

Fonte: Juventus.com