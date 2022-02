Dybala, la Juventus offre al ribasso? L’Inter resta alla finestra – TS

L’Inter alle 18 affronta il Sassuolo ed è pronta a tornare in vetta alla classifica dopo il 2-2 del Milan di ieri. I nerazzurri hanno una grande chance davanti a un San Siro che ha ancora biglietti in vendita. Intanto però si pensa anche al mercato futuro con Marotta che vigila su Paulo Dybala.

FINESTRA – L’Inter è alla finestra. Per chi? Per Paulo Dybala. Il numero 10 della Juventus infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e al momento non c’è accordo sul rinnovo. Come riporta Tuttosport, Marotta è pronto ad assaltare Dybala in caso di addio a zero ma secondo il quotidiano, dopo la sfida di Champions League di domani, ci sarà un incontro decisivo tra le parti. I bianconeri sono pronti a offrire 8 milioni + 2 di bonus all’argentino, una cifra minore rispetto al primo accordo che era stato raggiunto. Da capire dunque se Dybala accetterà un’offerta al ribasso oppure cambierà aria. L’Inter intanto, rimane alla finestra.

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia