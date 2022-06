Per Dybala trattativa in stand-by. Intanto a Miami sfida un prossimo ex Inter

Per Dybala all’Inter c’è ancora da aspettare. Tra domanda e offerta balla ancora qualcosa nonostante la positività di entrambe le parti. Questa sera la Joya sarà avversario di un giocatore destinato a lasciare la Beneamata

A CONFRONTO − In attesa che si sblocchi la trattativa per arrivare a Milano, tra poche ore Dybala affronterà Arturo Vidal. Sfida dal sapore di Inter. Il cileno, infatti, nonostante faccia ancora parte della rosa nerazzurra è destinato a lasciare la squadra di Inzaghi. Presumibilmente, le parti chiuderanno la propria avventura con una buonuscita onerosa. Sul cileno, diverse pretendenti sudamericane, l’ultima il Boca Juniors (vedi articolo). Quanto a Dybala, la richiesta dell’Inter è di cinque milioni per quattro anni con la Joya che ne chiede 7. La sensazione è che a 6 può esserci il punto d’incontro. Questa sera, i due saranno impegnati a Miami al DRV PNK Stadium, in occasione di un evento benefico organizzato dalle leggende brasiliane Ronaldinho e Roberto Carlos. Dybala farà parte della squadra dell’ex Milan e Barcellona; mentre Vidal in quella dell’ex terzino di Inter e Real Madrid.