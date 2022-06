Dybala indirizzato all’Inter, la Juventus lo ‘cancella’: una curiosità – CdS

Dybala appare ormai destinato a vestire la maglia dell’Inter a partire dal prossimo luglio. L’attaccante ha – di fatto – già lasciato la Juventus e il Corriere dello Sport fa notare una curiosità.

TAGLIO COL PASSATO – Per la Juventus è iniziata l’operazione “cancellare Paulo Dybala“. Come? Con una prima semplice mossa: togliere il suo nome dallo store ufficiale. Come fa notare il Corriere dello Sport, non è più possibile comprare la maglia numero 10 dell’attaccante che probabilmente andrà all’Inter. Un qualcosa di normale in questi casi, ma con una curiosità: è l’unico che ha ricevuto questo trattamento. Altri giocatori in uscita al 30 giugno, come Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini e Alvaro Morata, hanno ancora la maglia in vendita. Anche perché, come Dybala, l’hanno indossata nell’ultima casalinga con la Lazio un mese fa. “Oops! Probabilmente non è quello che stavi cercando, vero?”, il messaggio che appare provando a comprare la divisa di Dybala dallo store della Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport – Nicola Balice



