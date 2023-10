Dybala, esami sull’infortunio fatti in segreto e in ottica Inter-Roma

Dybala ieri è uscito in Cagliari-Roma 1-4 per un infortunio, che si pensava potesse anche essere grave tanto da fargli saltare la sfida con l’Inter. Gli esami svolti, peraltro in segreto, scartano le ipotesi peggiori.

LO STOP – Paulo Dybala ieri ha riportato un altro infortunio. L’attaccante argentino è uscito al 40′ della partita vinta 1-4 dalla Roma a Cagliari per un problema fisico accusato pochi minuti prima. Si temeva un guaio di particolare entità, che potesse portare a uno stop lungo. Come fa però sapere Sport Mediaset, gli esami fatti da Dybala nella notte in gran segreto a Villa Stuart hanno evidenziato che non ci siano problemi grossi al ginocchio sinistro. Solo un leggero stiramento al legamento collaterale, che dà dolore da trattare con fisioterapia adeguata. L’obiettivo è riavere Dybala il 29 ottobre per Inter-Roma, peraltro prima da ex di Romelu Lukaku.