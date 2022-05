Dybala e Coppa Italia, tra addio alla Juventus e futuro all’Inter? – CdS

L’Inter ha vinto 4-2 contro l’Empoli nell’anticipo della 36′ giornata di Serie A. Venerdì in campo c’era anche la Juventus che però ha perso 2-1 in rimonta contro il Genoa. In gol in quella partita Paulo Dybala che, con molta probabilità, mercoledì sarà titolare.

INTRECCI – L’Inter mercoledì sera vola a Roma per affrontare, alle 21, la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Un match chiave per portarsi a casa il secondo trofeo dell’anno dopo la Supercoppa Italiana conquistata proprio contro la Juventus. In campo, per i bianconeri, dovrebbe esserci con molta probabilità il numero 10, Paulo Dybala. Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, sarà l’ultima chance per l’argentino di alzare al cielo un trofeo con la maglia della Juve. Il suo addio ormai ha le ore contate vista la volontà del club di non rinnovargli il contratto e, mercoledì, potrebbe affrontare il suo futuro. L’Inter infatti è in corsa per accaparrarsi la Joya ma fino a mercoledì sarà un avversario da battere. E per Dybala, la conquista della Coppa Italia, sarebbe il suo 13° trofeo con i bianconeri. Se Dybala verrà all’Inter questo è ancora tutto da decidere con il Corriere dello Sport che insiste dicendo che la Joya preferisce l’estero. Vedremo.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore