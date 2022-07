Dybala e il ‘cambio’ dall’Inter alla Roma: «Tutto molto veloce, volevo iniziare»

Dybala ha firmato stamattina per la Roma (vedi articolo), dopo che per diverso tempo si pensava dovesse andare all’Inter. Nella sua intervista al canale ufficiale della società giallorossa, l’ex Juventus ha parlato di come si è evoluta la trattativa.

IL CAMBIO – Dopo l’annuncio Paulo Dybala ha detto cosa lo ha portato a scegliere la Roma anziché Inter o Napoli fra le altre (vedi articolo). L’argentino ribadisce a Roma TV: «È stato tutto anche molto veloce, la trattativa in un weekend. Tutto è passato molto in fretta, io avevo voglia di iniziare. Abbiamo preso una decisione molto veloce, dopo tutti i controlli con la società abbiamo potuto firmare insieme e poter iniziare questa avventura. Cosa mi ha convinto di più? Tanti aspetti. La chiamata del mister, la chiamata del direttore, aver potuto parlare con il presidente e i proprietari di questa società. Questo per me è stato molto importante, la Roma ha fatto di tutto per potermi portare qui».