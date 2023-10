Dybala, arrivano novità sull’infortunio: anche l’Inter osserva − SM

Dybala ha lasciato il campo, in Cagliari-Roma, per infortunio: sono arrivate ora le prime indiscrezioni sull’entità dello stop per l’argentino. L’Inter osserva.

INFORTUNIO − Paulo Dybala ha lasciato il campo per infortunio in Cagliari-Roma. Secondo le prime indiscrezioni riportate da SportMediaset dovrebbe trattarsi solamente di un trauma distorsivo. Ma si attendono comunque i risultati degli esami strumentali per capire se sono stati in qualche modo intaccati i legamenti. Anche l’Inter osserva.