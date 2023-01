Durante: «Zhang chiede all’Inter ogni giorno se ha venduto uno! Skriniar chi?»

L’agente Durante spara a zero nei confronti di Zhang, ma anche di Skriniar. Parlando a 1 Station Radio, se la prende con il presidente dell’Inter e con la gestione della squadra, incapace di puntare su profili non conosciuti.

CHI È? – Sabatino Durante attacca: «Sapete cosa non capisco? Perché si debba parlare tanto di Milan Skriniar. Chi è Skriniar? Di giocatori di quel livello ce ne sono almeno venti-trenta nel mondo, che prendi con quindici-venti milioni. Kim Min-jae, che ha preso il Napoli, ha qualcosa in meno? Io ricordo qualche anno fa Éder Militao, che è un giocatore con altro piede e altra velocità, proposto all’Inter quando era al Sao Paulo. Era in scadenza di contratto, con due milioni di dollari si poteva prendere. Il problema è che le nostre squadre dormono, non agiscono o agiscono tardi. L’Inter era su Julian Alvarez molto prima del Manchester City: c’era la strategia di prenderlo, perché somiglia molto a Lautaro Martinez ma è molto più essenziale. Si pensava di vendere Lautaro Martinez a ottanta-novanta milioni a fine stagione, per poi prendere un gran centravanti».

PRESIDENTE ASSENTE – Durante prosegue: «Ma chi è Skriniar? È un buon giocatore, ma non uno di altissimo livello. Chiaramente farà la differenza in Francia, ma in Champions League no. Io sono tifoso dell’Inter da quando ero ragazzo, ma è una vergogna: chi è questo? Non stiamo parlando di giocatori straordinari, è uno che si sostituisce. Non è Walter Samuel! Il problema dell’Inter è che, non avendo liquidità, è una grande squadra che si comporta come una di terzo livello. La grande squadra compra, l’Inter purtroppo si deve comportare come una provinciale: se non vende non può comprare. Il presidente Steven Zhang telefona tutte le sere in sede per dire “Allora, avete ceduto Denzel Dumfries?” La situazione di molte squadre italiane è questa».