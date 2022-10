Durante: «Gabriel Barbosa, Inter ha fatto errori imperdonabili! Intanto…»

Gabriel Barbosa, meglio conosciuto come Gabigol, ha militato all’Inter per un breve periodo. Il brasiliano, che ieri ha regalato la Copa Libertadores al Flamengo, è stato argomento di discussione a Radio Sportiva dove ne ha parlato l’agente ed esperto di calcio brasiliano, Sabatino Durante

ERRORI – Gabriel Barbosa, conosciuto meglio come Gabigol, è stato anche all’Inter dove però ha fatto poco successo. Secondo Sabatino Durante, il club nerazzurro ha fatto molti errori: «L’Inter ha fatto degli errori imperdonabili, intanto non si presenta come il nuovo Ronaldo. Poi lo si faceva giocare a destra in termini difensivi, lui è tutt’altro giocatore. Quando è cambiato l’allenatore al Flamengo ha parlato con lui cambiandogli ruolo, se al club nerazzurro parlavano in un certo modo con il giocatore magari gli si diceva di aspettare. È stato gestito male».