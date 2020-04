Duncan: “Next Gen con l’Inter momento indimenticabile. Thiago Motta…”

Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina ed ex Inter, ha parlato in diretta “Instagram” sul profilo della società viola, ricordando i tempi passati all’Inter e la possibilità di allenarsi con il suo idolo Thiago Motta.

SITUAZIONE QUARANTENA – Alfred Duncan ha aperto il suo intervento sul profilo “Instagram” della Fiorentina raccontando la sua quarantena e ringraziando il personale medico-sanitario: «Tutti i medici sono straordinari, persone molto speciali perché stanno facendo un lavoro straordinario e li ringrazieremo sempre per la loro disponibilità. Del campo mi manca tanto il lavoro quotidiano, i compagni che scherzano, il divertimento che abbiamo, le prese in giro, insomma tante cose. Stare a casa è difficile perché bisogna da professionisti avere anche delle responsabilità e fare quello che è giusto per restare in forma in vista del rientro in campo».

ESPERIENZA INDIMENTICABILE – Duncan ha poi ricordato la vittoria della Next Gen Series con la Primavera dell’Inter e della possibilità di allenarsi con il suo idolo Thiago Motta: «La cosa pìu bella della mia carriera è stata la prima edizione vinta dell Next Gen Series con la Primavera dell’Inter. Ho pianto anche perché la prima partita abbiamo perso 7-1 con il Tottenham e non è stato facile da digerire. Nello stesso stadio in cui abbiamo perso lì, abbiamo poi vinto la finale contro l’Ajax in 10 uomini dal tredicesimo minuto. È stata un’emozione molto forte. Ho avuto la fortuna di giocare in una delle società più forti d’Italia, sono stato accolto benissimo e mi sono sentito a casa. Grazie a loro sono diventato quello che sono oggi. Il mio idolo fin da piccolo è stato Thiago Motta, uno dei giocatori più incredibili che ho visto a centrocampo. Ho avuto la fortuna di allenarmi con lui».