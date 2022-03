Duncan: «All’Inter scioccato da Thiago Motta. Non sbagliava un pallone»

Alfred Duncan, sui canali ufficiali della Fiorentina, si è espresso a 360° sulla sua carriera da calciatore. Un ricordo anche sul suo passato all’Inter e in particolare su Thiago Motta

IDOLO − Duncan ha un ricordo ben preciso della sua esperienza all’Inter: «Poi quando ho iniziato ad allenarmi con la prima squadra all’Inter ho visto Thiago Motta. E mi ha fatto smettere di guardare gli altri. Era impressionante. Giocava solo di prima, e non sbagliava mai. Sono rimasto scioccato. E’ un giocatore che ho sempre ammirato, ed essendo mancino anche lui per me era tutto».

Fonte: acfiorentina.com