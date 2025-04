Dumfries tornato a Milano! Novità sui tempi di recupero – Sky

Denzel Dumfries sta proseguendo le cure per il suo infortunio. Prima della sosta si è fermato con l’Atalanta e ha saltato gli impegni con la nazionale, da Andrea Paventi su X arrivano novità sulle condizioni.

CONDIZIONI – Denzel Dumfries è tornato finalmente a Milano per proseguire con le terapie per recuperare al più presto dal suo infortunio. L’olandese si è fatto male nel finale del match contro l’Atalanta a Bergamo e da lì non ha più toccato il prato di un campo da calcio. L’esterno era anche partita con l’Olanda, ma non ha giocato gli impegni con la sua nazionale. Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, alla fine della prossima settimana Dumfries farà nuovamente gli esami strumentali. L’obiettivo è capire ancora meglio i tempi di recupero. Sicura quindi l‘assenza almeno nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Il ritorno è un obiettivo per ora difficilissimo.