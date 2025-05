Questo Dumfries sembra l’ultimo Perisic e domani vorrà ripetersi – CdS

Stagione dominante di Denzel Dumfries finora con ben 10 gol realizzati in stagione. L’olandese, simile all’ultimo Ivan Perisic interista, domani vorrà fare bis col Barcellona.

FRECCIA – L’Inter si gode la sua freccia a destra: Denzel Dumfries. L’olandese sta vivendo una stagione straordinaria e i numeri sono tutti dalla sua parte. Finora ha segnato 10 volte, mettendo quattro assist tra tutte le competizioni. Due gol e un assist dei quali messi a referto al Montjuic nello spettacolare 3-3 dell’andata delle semifinali di Champions League. Domani vorrà essere nuovamente un fattore per spingere la sua Inter verso la seconda finale di Champions degli ultimi tre anni. Inter-Barcellona dovrà essere nuovamente la sua partita. Nelle otto partite saltare per infortunio, l’Inter ne ha risentito parecchio, tanto da aver perso punti in campionato (ora -3 dal Napoli capolista) e uscendo anche dalla Coppa Italia contro il Milan. Ma ora Denzel si prepara alla madre di tutte le partite!

Dumfries come l’ultimo Perisic dell’Inter: dominante!

PARAGONE – Dumfries sembra l’ultimo Ivan Perisic in versione interista. E a sottolinearlo è il Corriere dello Sport. Come il croato nella stagione 2021-22, quella conclusasi con la vittoria di Supercoppa e Coppa Italia, Dumfries è finora stato dominante. Quell’annata, il croato la chiuse con 10 gol e nove assist, risultando un autentico fattore per la squadra di Simone Inzaghi.

