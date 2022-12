Dumfries rivelazione dell’Olanda, ha raddoppiato il suo valore – SM

Denzel Dumfries, dopo dei gironi non all’altezza, è tornato ai suoi livelli. Contro gli USA è stato premiato infatti MVP.

CONSACRAZIONE – La prestazione di ieri di Denzel Dumfries lascia un po’ tutti a bocca aperta. Sono state queste le parole nel servizio di Sport Mediaset, per esaltare l’esterno olandese: «Dumfries sfodera la sua migliore prestazione in Nazionale negli ottavi di finale di un Mondiale. È la consacrazione dell’esterno destro potente, lucido sotto porta già indispensabile nell’Inter. In un centrocampo a 4 o a 5 cambia poco. Sgravato dai compiti difensivi, può liberare la sua propensione all’inserimento e esaltare le sue doti di assist man. Arrivato come sostituto di Hakimi, non ha fatto rimpiangere il marocchino. Con il suo rendimento ha già raddoppiato il suo valore. Adesso che non è più un oggetto misterioso, l’Inter dovrà difenderlo con le unghie dagli assalti del mercato di gennaio». Gli estimatori in Premier League ora potrebbero far partire una era e propria asta per l’olandese.