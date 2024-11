Dumfries rinnova: gioco di scacchi che premia l’Inter – TS

Denzel Dumfries ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2028. Il retroscena alla base della trattativa racconta di una fumata bianca tutt’altro che scontata, almeno fino a qualche mese fa.

LA DECISIONE – Denzel Dumfries e l’Inter hanno scelto di prolungare la propria intesa fino al 2028, certificando la comune volontà di continuare a vincere insieme. L’olandese, il cui inizio di stagione è stato un po’ altalenante, si è gradualmente riconquistato uno spazio da protagonista nell’Inter di Simone Inzaghi. La prestazione contro il Lipsia, nella quale ha rappresentato una spina nel fianco del difensore avversario Lutsharel Geertruida, ne ha certificato la ritrovata affidabilità per il tecnico piacentino.

Dumfries e il rinnovo con l’Inter: non era tutto ‘rose e fiori’

IL RETROSCENA – Fino a qualche mese fa, le parti non erano per nulla vicine a siglare una nuova intesa. La situazione che si presentava, infatti, era quella di un calciatore intenzionato a ottenere un significativo aumento del proprio ingaggio, anche grazie alla consapevolezza del fatto di essere apprezzato all’estero. Ciò ha indotto l’Inter a fare una prima mossa: congelare le trattative per il rinnovo in attesa di un “passo indietro” di Dumfries.

L’EVOLUZIONE – Così, in assenza di offerte economiche di rilievo, l’olandese è effettivamente tornato indietro sui propri passi. L’Inter ha accolto la sua rinnovata disponibilità al compromesso, trovando in Dumfries una figura pienamente favorevole ad abbassare le proprie pretese economiche in vista del rinnovo con i nerazzurri. Il resto è stato, quasi, una formalità. A cui si è data definitiva concretezza con la firma di ieri 27 novembre.

Fonte: TuttoSport