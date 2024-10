Dumfries e quel rinnovo nel cassetto! Poi si ‘rivolge’ a Inzaghi – TS

Denzel Dumfries si prepara a rinnovare con l’Inter, come confermato dallo stesso difensore direttamente dall’Olanda. Al contempo, si rivolge senza polemiche nei confronti di Simone Inzaghi.

MANCA SOLO L’ANNUNCIO – Il rinnovo di Dumfries si trova in uno dei cassetti della scrivania di Viale della Liberazione, basta solo invitare il giocatore in sede per firmare e annunciare il prolungamento di contratto dal 2025 al 2028. L’Inter e Dumfries si sono detti nuovamente sì da almeno diverse settimane, mancano solamente le cose formali. L’olandese passerà da 2,5 milioni di euro a stagione a 4. Ieri lo stesso esterno nerazzurro, parlando in conferenza stampa insieme al suo CT Ronald Koeman alla vigilia di Ungheria-Olanda di Nations League, ha confermato appunto il rinnovo con l’Inter. Ma al contempo, ha avanzato una richiesta direttamente a Inzaghi.

Dumfries richiede più spazio all’Inter: così verso Inzaghi

RICHIESTA – Richiesta o proposito, comunque il punto è uno: Dumfries vuole più spazio all’Inter. Lo ha detto chiaramente ieri in conferenza. Il laterale, durante le prime nove partite stagionali, ha fatto da comprimario al vero padrone della fascia destra Matteo Darmian. Dumfries, sottolinea Tuttosport, ha giocato solamente due gare da titolare, il derby del 22 settembre (col tecnico che lo ha sostituto dopo un’ora) e la sfida in Champions League contro la Stella Rossa. Dopodiché cinque apparizioni da subentrante e due gare passate completamente in panchina (Atalanta e Udinese). In tutto 266 minuti. Ovviamente vorrebbe giocare di più.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna