Dumfries piacevole scoperta di Inzaghi: importante novità contro l’Empoli

Dumfries viaggia a ritmi altissimi, con prestazioni sempre più in crescendo. Se da una parte Ivan Perisic ha ritrovato una seconda giovinezza, sulla fascia opposta l’olandese per Simone Inzaghi è una piacevole scoperta. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, contro l’Empoli tornerà titolare.

DOPO IL RIPOSO – Denzel Dumfries in questa stagione è stato bravissimo a raccogliere la pesante eredità di Achraf Hakimi. Cinque gol e cinque assist al momento, con capacità anche di fare da spalla alle punte. Ora più che mai testa al campionato, con le ultime partite da disputare e anche una finale da giocare. L’olandese ha rifiatato contro l’Udinese, ora è pronto a tornare da titolare contro l’Empoli venerdì pomeriggio. Match in cui Simone Inzaghi dovrà dosare le forze in vista della finale di Coppa Italia in programma mercoledì contro la Juventus.