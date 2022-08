Dumfries ‘nuovo’ ruolo con Inzaghi, l’Inter non è forte solo in attacco – SM

Denzel Dumfries è l’uomo in più di Simone Inzaghi in questo inizio di campionato. L’edizione odierna di Sportmediaset esalta le qualità dell’esterno olandese, più propenso al gol in questa stagione.

ATTEGGIAMENTO DIVERSO – Denzel Dumfries inizia bene, il nuovo ruolo gli si cuce addosso alla perfezione. Corre veloce e tira tanto in porta. Il peso dell’eredità di Achraf Hakimi è definitivamente alle spalle. Contro lo Spezia ha tirato tre volte in porta, come lui soltanto Lautaro Martinez. La specialità della casa è l’inserimento con taglio nel secondo tempo che si esalta nel 3-5-2 di partenza. Un anno di assestamento nel quale Denzel ha messo a segno 5 gol e 5 assist. In fase difensiva ancora mancava, in questa stagione però tutto sembra decisamente cambiato