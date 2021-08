Dumfries, la chiamata in nazionale rallenta il piano d’inserimento di Inzaghi – CdS

Dumfries scalda il motore per essere a disposizione dell’Inter. Il calciatore arrivato in questa sessione di mercato dal PSV ha giocato solo sei minuti in questa stagione. Inzaghi sta lavorando per inserirlo nel suo scacchiere ma la sosta per le nazionali rallenta il piano d’inserimento.

IN NAZIONALE – Dumfries scalda il motore, chiamato a sostituire Hakimi ceduto al Paris Saint-Germain, l’esterno olandese al momento ha trovato solo sei minuti in campionato, contro il Genoa. Servirà tempo, e Inzaghi ci sta lavorando. La chiamata in nazionale, però, non contribuisce anzi rallenta il piano d’inserimento del calciatore. Dumfries ritroverà l’Inter solo a ridosso della ripresa, e la settimana di metà settembre è quella di Inter-Real Madrid, cioè dopo la sfida contro la Sampdoria. Diventa fondamentale, dunque, gestire le energie e soprattutto capire se Dumfries sarà pronto per prendersi una maglia da titolare.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancora