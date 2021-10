Dumfries, il tempo delle prove è finito: Inter e Inzaghi vogliono risposte – TS

Come riportato questa mattina da TuttoSport, l’Inter ora si aspetta uno step successivo da Dumfries dopo il primo periodo di apprendistato.

TEMPO FINITO – Dumfries finora non è riuscito ancora a convincere al 100%. La speranza per l’Inter è quella di vedere a Milano quel giocatore visto agli Europei, senza dubbio il migliore tra i suoi. Dopo gli l’esperienza con l’Olanda, Dumfries non si è allenato al meglio con il PSV, in virtù del fatto che aveva voglia di andare via. In più ha anche preso il Covid-19, motivo per cui è arrivato a Milano a metà agosto senza una vera e propria preparazione. Prestazioni altalenanti all’Inter, come quella ottima vista contro il Bologna dal 1′, ma ha fatto male la volta successiva, sempre da titolare. Stessa cosa contro Shakhtar Donetsk e Sassuolo. Ora fisicamente è al livello degli altri, serve ora un ultimo step. L’Inter e Inzaghi si aspeettano risposte dall’esterno olandese, soprattutto adesso che arriverà un calendario tosto.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini