Dumfries ha un’arma segreta in questo Mondiale: professione psicologa!

Dumfries è stato il grande protagonista dell’Olanda negli ottavi di finale contro gli Stati Uniti. L’esterno dell’Inter, che stasera alle 20.00 scende in campo contro l’Argentina di Lautaro Martinez con l’obiettivo semifinale dei Mondiali, ha un segreto che si chiama Annemieke Zijerveld

SEGRETO – Denzel Dumfries non sta sfigurando per niente ai Mondiali in Qatar dove la sua Olanda stasera alle 20 battendo l’Argentina può volare in semifinale. L’esterno dell’Inter è stato il migliore in campo contro gli Stati Uniti negli ottavi di finale e punta a ripetersi contro Lionel Messi e compagni, tra i quali naturalmente l’interista Lautaro Martinez. Come svelato dallo stesso giocatore, uno dei suoi segreti per rendere al meglio è aver contattato una psicologa dello sport. Si chiama Annemieke Zijerveld, come svela la stampa olandese e lavora anche per l’esercito degli Stati Uniti.

ASSO NELLA MANICA – Dumfries dunque ha alzato l’asticella in occasione del suo primo Mondiale: «Gli atleti non vanno dallo psicologo solo perché hanno un problema mentale. La stragrande maggioranza vuole solo avere la migliore concentrazione possibile nel momento cruciale, in modo da non essere distratta da tutte le questioni periferiche che giacciono in agguato. Questo è il motivo per cui di solito iniziamo a gettare le basi molto prima di un torneo del genere, in modo che ci si conosca e un giocatore abbia abbastanza tempo per allenare il cervello», spiega Zijerveld a welingelichtekringen.nl. È lei l’asso nella manica di Dumfries e anche l’Inter ringrazia.