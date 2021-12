Dumfries, già tre gol e subito decisivo: tempi d’inserimento come Hakimi – CdS

Dumfries con un suo gol decide la partita contro il Torino ed è già a quota tre gol in stagione. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, sulle orme del suo predecessore Achraf Hakimi.

COME HAKIMI – Tocca a Dumfries risolvere con un suo gol la partita contro il Torino. L’olandese con l’Inter è già a quota tre gol in questa stagione, tutti segnati nel mese di dicembre: Roma, Salernitana e Torino. Il Dopo-Hakimi che ricalca perfettamente il suo predecessore visti i tempi d’inserimento (ricordiamo che anche il marocchino ha avuto bisogno di tempo per ambientarsi e trovare continuità e gol). Sono serviti alcuni mesi per far entrare Dumfries a pieno regime, e ieri è arrivato anche il primo gol a San Siro, e anche decisivo.

Fonte: Corriere dello Sport