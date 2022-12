Dumfries e Gakpo: il legame nato ad Eindhoven, l’Olanda se li gode

Denzel Dumfries si è reso protagonista negli ottavi contro gli USA con 1 gol, 2 assist e un salvataggio. Prima di lui trascinatore dell’Olanda è stato Gakpo.

RELIGIONE – «Questo premio lo posso dedicare solo a Cody Gakpo. È molto religioso. Nei giorni scorsi abbiamo pregato insieme. Mi ha introdotto alla sua religione e mi ha spiegato come praticarla». Come riporta Gianluca Di Marzio, sono state queste le parole di Denzel Dumfries nel post partita. I due si erano conosciuti ad Eindhoven, ai tempi del PSV. I legame tra i due si è formato li, ed è proprio grazie alla religione che sono diventati amici. In un momento in cui in Olanda i giovani e la popolazione si stanno allontanando dalla religione (quasi il 50% della popolazione è atea), due ragazzi hanno legato proprio grazie alla fede. Ora toccherà ai quarti di finale contro l’Argentina del compagno Lautaro Martinez.