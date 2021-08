Dumfries firma con l’Inter, ma Inzaghi dovrà attendere: i tempi dell’annuncio

Denzel Dumfries ha firmato oggi il contratto che lo lega all’Inter. Simone Inzaghi dovrà però attendere per avere a disposizione il giocatore, l’annuncio infatti non arriverà oggi.

All’Inter oggi è il giorno di Denzel Dumfries. L’esterno olandese ha infatti firmato poco fa il contratto che lo lega alla società nerazzurra (QUI l’uscita del giocatore dalla sede dopo la firma del contratto), ma Simone Inzaghi dovrà ancora aspettare per avere il giocatore a disposizione. Probabilmente la speranza del tecnico era di avere il giocatore a disposizione già dall’allenamento di questo pomeriggio, ma non dovrebbe essere così. Secondo quanto raccolto da Inter-News.it, infatti, l’annuncio non arriverà oggi. Dumfries è ormai un giocatore dell’Inter, ma bisogna attendere ancora un po’ per vederlo con la maglia nerazzurra.