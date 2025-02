Il Dumfries express è implacabile e punta al record con l’Inter – CdS

Dumfries è il padrone della fascia destra dell’Inter e uno dei giocatori più in forma di tutto il campionato. Ora punta ad un record personale da infrangere.

IMPLACABILE – Il treno Denzel Dumfries viaggia a ritmi forsennati ed è il padrone indiscusso della fascia destra dell’Inter. L’olandese è il terzo marcatore stagionale della squadra di Simone Inzaghi, dietro ai due bomber in attacco Marcus Thuram (14 gol) e Lautaro Martinez (15). L’ex giocatore del PSV Eindhoven, squadra che ieri ha eliminato la Juventus ai playoff di Champions League e che potrebbe essere l’avversaria dell’Inter agli ottavi (domani il sorteggio), dall’ultima parte del 2024 è praticamente diventato implacabile. I numeri, infatti, parlano chiaro: da dicembre ad oggi ha messo a referto sei gol e un assist. Cinque di queste marcature arrivate, peraltro, nel 2025.

I numeri top di Dumfries all’Inter: può superarsi

NUMERI – Dumfries è per minuti giocati il sesto giocatore dell’Inter più impiegato da Inzaghi: 2145 minuti all’attivo. E in termini di gol, punta a superare il suo record personale firmato con la maglia del PSV nella stagione 2019-20, quando mise a referto nove reti tra tutte le competizioni. Insomma, gli manca solamente l’ultimo centro per rendere la sua stagione la più importante (personalmente parlando) della carriera. Dumfries, comunque, va anche dosato. E tra Genoa (sabato sera) e Lazio (martedì in Coppa Italia), Inzaghi gli concederà qualche minuto per ricaricare le batterie.

Fonte: Corriere dello Sport – g.col.