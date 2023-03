Dumfries e gli altri: post mondiale valutazioni in crollo – TS

Quest’estate l’Inter potrebbe trovarsi a cedere qualche giocatore. Il problema, però, è che i nerazzurri potrebbero guadagnare meno di quanto auspicato quest’inverno.

CALO – Alcuni giocatori nerazzurri hanno vissuto, in questa seconda parte di stagione, un calo delle prestazioni che potrebbe inficiare sulla loro valutazione. L’esempio più lampante è quello di Denzel Dumfries. Se subito dopo il Mondiale l’olandese valeva 60 milioni di euro, ora è difficile pensare che ne possa valere più di 30. Oltre a lui, altri giocatori che quest’anno hanno reso sotto le aspettative sono Brozovic – cedibile per non più di 30 milioni – Correa e Gosens.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini