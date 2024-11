Dumfries croce e delizia di Inter e Olanda. Ruolo per Inzaghi – CdS

Denzel Dumfries è croce e delizia per Inter e Olanda. Il giocatore sta tornando decisivo più che mai, ma negli episodi spesso viene condannato. Il ruolo per Simone Inzaghi secondo il Corriere dello Sport.

NAZIONALE – Denzel Dumfries rimane croce e delizia, da sempre e per sempre per l’Inter. Lo dimostra anche con la sua nazionale, dove da tre soste consecutive va in rete. Tre gol con l’Olanda in UEFA Nations League: uno con la Germania a settembre, uno con l’Ungheria a ottobre e l’ultimo ancora nel 4-0 con l’Ungheria. Una botta al volo finita sul secondo palo e di rara bellezza.

Dumfries, il ruolo dentro l’Inter

CLUB – La croce di Dumfries sono le sue disattenzioni, gli esempi riguardano gli scontri diretti dell’Inter contro Juventus e Napoli. Nel primo l’esterno segna il gol del 4-2, però è troppo leggero nella marcatura su Kenan Yildiz in entrambi i gol del turco. Nel secondo invece guadagna il calcio di rigore sbagliato poi di Hakan Calhanoglu, dopo aver perso la marcatura su Scott McTominay nel primo tempo. Per questi episodi Dumfries non sempre è titolare e gli viene preferito Matteo Darmian. L’Inter però gli riconosce grande importanza, infatti a breve sarà ufficiale il rinnovo da 4 milioni più bonus a stagione fino al 2028.

fonte: Corriere dello Sport – Antonello Gioia