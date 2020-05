Duka: “UEFA, decisione entro 25 maggio. Fine Champions? Ecco le date”

Entro il 25 maggio dovrà essere presa una decisione anche in merito alla ripresa delle competizioni UEFA. Ad affermarlo è Armand Duka, presidente della federazione calcistica albanese e membro del comitato esecutivo UEFA. Ai microfoni di “TMW Radio”, l’albanese ha fatto chiarezza sui prossimi passi che riguardano Champions League ed Europa League.

25 MAGGIO – Maggio sarà il mese decisivo per Champions League ed Europa League, anche se in un senso diverso da quello canonico. Al momento i due principali tornei continentali della UEFA sono sospesi, ma le rispettive sorti diventeranno note nelle prossime settimane. Ecco quanto afferma Armand Duka, membro del comitato esecutivo UEFA: «Fino ad adesso sembrerebbe che vogliano ricominciare in agosto Champions ed Europa League, anche se ci sono federazioni che hanno chiuso ed altre che stanno discutendo o hanno deciso di ricominciare. Spero che si ritorni a giocare, così da finire la stagione e poter cominciare anche la successiva, altrimenti sarebbe un grande danno per il calcio. Entro il 25 maggio deve arrivare la comunicazione sulla decisione definitiva, se ripartire o meno. Io non capirei però se non si ripartisse».

TERMINE – La Champions League è stata sospesa con gli ottavi ancora in corso, e da lì dovrà riprendere. Ecco la previsione di Duka: «Si parla di fine agosto come data. Prima dovrebbero concludere le partite di ritorno che mancano, poi dai quarti in poi farebbero sfida secca».

NULLA CAMBIA – Incalzato poi su un eventuale cambiamento del format della Champions League, Duka nega fermamente. Le sue parole: «Per ora non c’è niente in discussione, tutti credono nella possibilità di concludere questa stagione e ricominciare normalmente con la prossima».