Duka, vicepresidente UEFA: «Champions League, niente è facile. Inter dimostra»

Armand Duka, presidente della federcalcio albanese e vicepresidente della UEFA, torna sulla finale dello scorso anno tra Inter e Manchester City, in occasione della gara di Champions League di questa sera tra Real Madrid e Borussia Dortmund.

FINALI A CONFRONTO – Proprio come lo scorso anno, la finale di UEFA Champions League di questa sera prevede una squadra più favorita (il Real Madrid) rispetto all’altra (il Borussia Dortmund). Una finale che però non è sicuramente scontata, perché anche lo scorso anno l’Inter diede filo da torcere al Manchester City, in una partita che tutti avrebbero pensato che finisse tanto a poco per gli inglesi. Una sconfitta che ancora oggi fa male, ma a cui si può riguardare con orgoglio per la prestazione messa in mostra contro la squadra sicuramente più forte al mondo al momento.

Inter e Champions League, il pensiero di Duka

NIENTE È SCONTATO – A sostenere questa tesi è anche Armand Duka, vicepresidente della UEFA e presidente della federcalcio albanese, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione della finale di Champions League di questa sera: «Nulla è mai scontato in questa competizione e in una finale. Anche lo scorso anno tutti pensavano fosse facile per il Manchester City, ma l’Inter andò più vicina alla vittoria. Per questo penso che anche stasera non sarà così facile per il Real Madrid contro il Borussia Dortmund». Un ulteriore segnale di come la squadra nerazzurra e la sua crescita vengano percepite anche all’estero e in Europa. In attesa di migliorare ulteriormente.